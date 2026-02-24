Woodside Energy: le projet Sangomar a généré 1,9 milliard de dollars de revenus d'exploitation en 2025

Dans son dernier bilan annuel, publié ce mardi 24 février 2026, le géant australien Woodside Energy a salué la performance "exceptionnelle" du champ pétrolier de Sangomar qui a fonctionné à un rythme soutenu durant la majeure partie de l'année 2025, atteignant sa capacité nominale de 100 000 barils par jour. Cette montée en puissance a été soutenue par une fiabilité opérationnelle qualifiée de "classe mondiale", s'élevant à 98,7 %.



Cette performance a permis à Woodside d'enregistrer une production record au niveau mondial, compensant ainsi la baisse des prix du marché. En 2025, le projet Sangomar a généré à lui seul 1,9 milliard de dollars de revenus d'exploitation et 1,702 milliard de dollars de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). Depuis son démarrage effectif, le projet a déjà rapporté un total de 2,6 milliards de dollars d'EBITDA à la compagnie (part Woodside).



Sur le plan humain, la direction de Woodside souligne une réussite majeure. "Aucune blessure n'a été enregistrée sur le site de Sangomar au cours de ses 18 premiers mois d'opérations”. Par ailleurs, malgré l'augmentation globale de la production d'hydrocarbures du groupe, Woodside affirme avoir réduit ses émissions brutes de gaz à effet de serre (Scope 1 et 2) par rapport à 2024, atteignant son objectif de réduction de 15 % grâce à l'efficacité de ses installations et à l'usage de crédits carbone. Fort de ces résultats, Woodside prévoit de maintenir ce "plateau de production prolongé" à Sangomar pour l'exercice à venir, tout en continuant d'appliquer une discipline de fer sur les coûts de production, qui ont déjà baissé de 4 % au niveau global du groupe en 2025.