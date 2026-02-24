Exercice illégal de médecine à Dakar : trois individus arrêtés, un cabinet démantelé

La Brigade de Recherches de Dakar a arrêté, le lundi 23 février 2025 aux environs de 14 heures, trois (03) individus pour « association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui ».



Leurs arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un cabinet tenu par des ressortissants étrangers et exerçant illégalement la médecine au centre-ville de Dakar. Une enquête a été ouverte par la Brigade pour vérifier les faits signalés.



Selon le communiqué de la gendarmerie, l'opération menée par les éléments de la Brigade de Recherches de Dakar a permis la saisie de vingt (20) cartons contenant divers produits, cinq (05) palettes de matériels médicaux, des tickets de consultation et une (01) chaise de massage, suite à la perquisition effectuée sur les lieux.

L’enquête suit son cours.