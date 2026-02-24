Delta Holding Sénégal : le chiffre d’affaires 2025 a enregistré un recul de 37% lié à la baisse des ventes de bitumes

L'année 2025 s'est achevée sur une note contrastée pour Delta Holding Sénégal (DHS), spécialisé dans le secteur du BTP (travaux publics). La filiale sénégalaise du groupe marocain a enregistré un repli significatif de son chiffre d'affaires, affichant une baisse de 37% sur l'ensemble de l'exercice. Dans un communiqué, la société estime que ce résultat pèse sur la performance globale du groupe, dont le chiffre d'affaires consolidé annuel ressort à 3 054 millions de Dirhams marocains (MAD), soit plus de 185 milliards FCFA, en léger recul de 2,7%.



Pour la société, la baisse du chiffre d’affaires de sa filiale DHS est "liée à la baisse des ventes de bitumes impactées par la suspension provisoire, par le nouveau gouvernement sénégalais, de bon nombre de projets routiers, visant une renégociation des contrats de réalisation conclus sous le précédent gouvernement". Le chiffre d’affaires réalisé par les filiales du Groupe sur le marché local a permis de compenser la réduction du chiffre d’affaires à l’International des filiales SSM et DHS.