Ousmane Sonko "exige" aux établissements scolaires d'adapter leurs règlements internes aux dispositions de la Constitution

Le Premier ministre Ousmane Sonko a chargé son gouvernement á prendre des mesures pour éradiquer toutes les formes de discriminations liées aux tenues vestimentaires des élèves, hier jeudi, lors de la réunion interministérielle. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, ce plan vise à relever les défis persistants du secteur éducatif et à créer un cadre propice à l'apprentissage.



Dans son discours, le Premier ministre a souligné qu’ « il est indispensable, au-delà des uniformes, que l'État veille à éradiquer toutes les formes de discriminations liées aux tenues vestimentaires des élèves ». Il a dénoncé « l'anarchie réglementaire » tolérée par les gouvernements précédents, affirmant que dans d'autres pays, « quand il est décrété que tel port vestimentaire n'est pas autorisé, tout le monde s'y conforme. En république, ça fonctionne ainsi ».



Pour garantir une éducation inclusive, assurant un accès libre à l'école pour tous les enfants, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Bamba Guirassy devra soumettre, au plus tard le 27 septembre 2024, un arrêté demandant aux établissements scolaires d'adapter leurs règlements internes aux dispositions de la Constitution.



Ousmane Sonko a souligné : « Je vous exhorte à nous présenter un arrêté, dans les plus brefs délais, qui réglera définitivement cette question afin qu'aucun élève ne puisse être discriminé pour des raisons vestimentaires, et qui s’appliquera à toutes les écoles, y compris celles dites étrangères. Elles se trouvent sur le sol sénégalais, et seules les représentations diplomatiques sont considérées comme territoires étrangers, alors elles appliqueront ce que le Sénégal aura décidé ».