Ousmane Sonko invite les Sénégalais à "des concerts de casseroles et de klaxons tous les soirs à partir de mercredi"

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ( Yaw) changent de moyens de lutte. Face à la presse ce lundi, pour faire le point sur leur manifestation interdite du 17 juin dernier, Ousmane Sonko et ses camarades annoncent une nouvelle forme de faire la guerre au régime en place. Ils invitent les Sénégalais à des concerts de casseroles et de klaxons tous les soirs à partir de mercredi, de 20heures 00minute jusqu'à 20heures 10minutes.



"Nous voulons redonner la parole au peuple. Tout le monde ne peut pas aller à des manifestations pour des raisons variées mais tout le monde peut participer et exprimer son mécontentement. C'est pourquoi, nous voulons proposer à ce peuple un autre moyen de lutte pour s'exprimer et envoyer un message à Macky Sall ", a déclaré le leader de Paste/Les Patriotes.



Il s'agit selon M. Sonko de concerts de casseroles et de Klaxons tous les jours à partir de 20 heures. "Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Macky Sall ou la manière dont Macky Sall gère ce pays, ce que nous vous proposons, c'est des concerts de casseroles et de klaxons à partir de ce mercredi. A partir de 20 heures 00 minute que tous les Sénégalais se mettent sur vos balcons, sur vos terrasses, devant vos maisons, de prendre des casseroles et de taper là dessus pendant 10 minutes. Que tout le pays puisse participer à ce concert qui exprime un mécontentement et qui envoie un message à Macky Sall et à la communauté internationale, que tous ceux qui sont véhiculés et qui seront dans la circulation klaxonnent pendant 10 minutes. Que Macky Sall comprenne que les Sénégalais ne sont pas d'accord avec ses velléités dictatoriales et avec son projet funeste de 3ème mandat", a-t-il lancé.