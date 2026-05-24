Ousmane Sonko peut-il retrouver son siège de député ? (Par Dr Ibrahima Ndiaye)

Entre incompatibilité constitutionnelle et démission parlementaire : un débat juridique majeur



La situation parlementaire d’Ousmane Sonko alimente depuis plusieurs mois un débat juridique et politique d’une grande importance au Sénégal. La question centrale est simple en apparence, mais complexe sur le plan du droit : après avoir exercé les fonctions de Premier ministre, peut-il automatiquement retrouver son siège de député à l’Assemblée nationale ?



Pour répondre sérieusement à cette interrogation, il convient de distinguer deux notions fondamentales du droit parlementaire : l’incompatibilité des fonctions gouvernementales avec le mandat parlementaire, d’une part, et la démission volontaire du mandat de député, d’autre part.



Une incompatibilité prévue par la Constitution



La Constitution sénégalaise encadre clairement les rapports entre les fonctions gouvernementales et le mandat parlementaire. L’article 54 de la Constitution dispose que les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire.



Autrement dit, une même personne ne peut exercer simultanément les fonctions de député et celles de ministre ou de Premier ministre.



Cependant, cette incompatibilité ne concerne ni la candidature aux élections législatives ni l’élection elle-même. En droit sénégalais, Ousmane Sonko pouvait donc parfaitement être tête de liste, participer au scrutin législatif et être élu député tout en occupant les fonctions de Premier ministre.



Le problème juridique ne commence qu’après la proclamation officielle des résultats, au moment de l’exercice effectif du mandat parlementaire.



Deux mécanismes juridiques possibles



À partir de son élection, deux situations distinctes pouvaient juridiquement se présenter.

La première hypothèse est celle d’une simple incompatibilité. Dans ce cas, le député nommé au Gouvernement cesse temporairement de siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Le mandat n’est pas perdu ; il est seulement suspendu dans son exercice. Une fois les fonctions gouvernementales terminées, le député peut retrouver son siège.



Ce mécanisme est classique dans les régimes parlementaires et permet de préserver la continuité institutionnelle tout en respectant les exigences constitutionnelles.



Mais une seconde hypothèse existe : celle de la démission volontaire du mandat parlementaire.



La question décisive de la démission



Selon plusieurs informations publiques, Ousmane Sonko se serait personnellement rendu à l’Assemblée nationale afin d’y déposer sa démission de député, avant de confirmer publiquement cette décision devant la presse. C’est précisément ce point qui change entièrement la nature juridique du dossier.



En effet, si cette démission a été régulièrement enregistrée et constatée conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il ne s’agit plus d’une simple incompatibilité temporaire. Dans ce cas, le mandat parlementaire est définitivement abandonné.



Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit qu’un député peut renoncer à son mandat par une déclaration écrite adressée au Président de l’Assemblée. Une fois cette démission constatée, le siège devient vacant et le remplacement est organisé selon les règles électorales applicables.



La conséquence juridique est majeure : un député démissionnaire ne retrouve pas automatiquement son siège après avoir quitté le Gouvernement.



Suspension du mandat ou perte définitive du siège ?

Toute la controverse repose donc sur une question fondamentale : Ousmane Sonko a-t-il simplement cessé de siéger en raison d’une incompatibilité, ou bien a-t-il juridiquement renoncé à son mandat parlementaire ?



Si son retrait relevait uniquement de l’incompatibilité prévue par l’article 54 de la Constitution, alors son retour à l’Assemblée pourrait être juridiquement envisageable.



En revanche, si une démission formelle a bien été enregistrée, la situation devient totalement différente. Le siège aurait alors été définitivement perdu au profit du remplaçant désigné conformément aux règles électorales.

Cette distinction est essentielle, car en droit parlementaire les termes employés ont une portée juridique décisive. Un “remplacement pour incompatibilité” ne produit pas les mêmes effets qu’une “vacance pour démission”.



Un argument juridique cohérent



Les défenseurs de la thèse de la perte définitive du mandat avancent un raisonnement juridiquement structuré. Ils rappellent d’abord qu’Ousmane Sonko était déjà Premier ministre avant les élections législatives, qu’il l’est resté pendant toute la période électorale et qu’il n’y a jamais eu de rupture dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.



Ils soutiennent ensuite que, dans ce contexte, le fait de déposer volontairement une démission à l’Assemblée nationale ne peut être interprété comme une simple mesure technique liée à l’incompatibilité. Il s’agirait plutôt d’une renonciation explicite et définitive au mandat parlementaire.



Cette interprétation n’est ni absurde ni marginale. Elle repose sur une lecture sérieuse des principes du droit constitutionnel et du droit parlementaire sénégalais.



Les actes officiels seront déterminants



Au final, seule l’analyse des documents officiels permettra de trancher définitivement ce débat.

Il faudra notamment examiner :

- l’acte exact déposé auprès de l’Assemblée nationale ;

- le procès-verbal ayant constaté la situation du siège ;

- la nature juridique du remplacement effectué ;

- ainsi que les dispositions précises du Règlement intérieur invoquées dans la procédure.



Dans un État de droit, ce sont les actes juridiques et les procédures institutionnelles qui déterminent la réalité des situations politiques.



Le débat autour du mandat parlementaire d’Ousmane Sonko démontre ainsi que derrière une question apparemment politique se cache en réalité une problématique constitutionnelle majeure touchant au fonctionnement même des institutions sénégalaises.



Dr Ibrahima Ndiaye

Président de Conquête Citoyenne