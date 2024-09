Ousmane Sonko présente l'agenda de validation du nouveau Référentiel des politiques économiques et sociales 2025-2050

Prenant la parole, lors de la traditionnelle réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, à la suite du président de la République, le Premier ministre a abordé tour à tour l'agenda de validation du nouveau référentiel de politiques économiques sociales 2025-2050 ou encore la restructuration prolongée des entreprises publiques et parapubliques en difficulté.



Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté au Conseil « l'agenda de validation du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales 2025-2050 et de ses déclinaisons en un master plan 2025-2034 et un plan quinquennal 2025-2029».



À cet égard, il a rappelé les « différentes étapes du processus d’élaboration du Référentiel, en mettant en exergue les concertations menées notamment avec le secteur privé et la société civile pour recueillir leurs avis et commentaires sur les documents élaborés. Ces documents seront soumis à Monsieur le Président de la République en vue de leur adoption et publication », renseigne le communiqué du Conseil des ministres.



Le Premier ministre a ensuite abordé les conclusions ressorties de la réunion interministérielle, tenue ce mardi 17 septembre 2024, consacrées à l'impact du stress hydrique et des crues de cet hivernage sur les cultures, les habitations et les infrastructures notamment routières.



Sur ce point, le Premier ministre a évoqué les « décisions majeures prises, entre autres, axées sur le recensement exhaustif des exploitations impactées et les diligences à mettre en œuvre pour faire face au risque d’insécurité alimentaire dans les zones affectées au niveau de certains départements du pays. Relativement aux crues, il a été notamment retenu l’amélioration des dispositifs d’alerte et de riposte ainsi que le renforcement de la coopération interétatique au sein de l’OMVS et de l’OMVG en matière de surveillance hydrologique ».



Enfin, le Premier ministre a abordé la question lancinante de la restructuration prolongée des entreprises publiques en difficulté. En vue d'accélérer le traitement de ces dossiers, il a jugé nécessaire la « redynamisation du Comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises publiques et parapubliques institué au sein de la Primauté ».



Dans ce cadre, il a demandé au ministre des Finances et du Budget, en relation avec le ministre secrétaire général du Gouvernement, de prendre les « dispositions idoines en vue d'assurer le fonctionnement régulier dudit comité, renseigne le communiqué du Conseil des ministres ».