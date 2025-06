Ousmane Sonko rend hommage à Mao et appelle à s’inspirer de l’histoire des transformations socio-économiques de la Chine

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a visité hier, jeudi, à Pékin, le mausolée de Mao Zedong, le fondateur de la République Populaire de Chine. Il a insisté sur la nécessité pour tout détenteur de l’action publique de s’inspirer de l’histoire des transformations socio-économiques de la République Populaire de Chine.



Dans des propos relayés par l’Agence de presse sénégalaise (APS), le chef du gouvernement a souligné que « l’histoire de Mao Zedong est pleine d’enseignements et de symboles pour tous ceux qui sont dans l’action publique et qui ambitionnent de transformer qualitativement la vie, le sort et le destin de leurs peuples ».





Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que l’œuvre de l’homme d’Etat chinois et de ses compagnons a été parsemée d’obstacles, de sacrifices et de renoncements.



Selon Ousmane Sonko, cette histoire montre que le combat n’est jamais terminée. « Elle est permanente et commence une fois qu’on accède aux stations de prise de décisions », a-t-il martelé.



« Ce sont des enseignements qui doivent nous inspirer, nous qui sommes au début de ce combat. Le travail ne fait que commencer. Toutes les grandes œuvres de transformation d’une société passent par des étapes à peu près identiques à celles que la Chine a traversées », a-t-il laissé entendre.



De l’avis du Premier ministre du Sénégal, il est important de pouvoir s’inspirer des histoires qui ont été déjà vécues et qui ont porté des résultats (positifs), à l’image de celle de la Longue marche de la Chine, des sacrifices, de la transformation socio-économique et du rayonnement actuel.