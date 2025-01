Ousmane Sonko révèle avoir reçu le dernier rapport de la Cour des comptes

Le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé avoir reçu, le dimanche 12 janvier 2025, le dernier rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des finances publiques au Sénégal. Ce rapport, qui sera rendu public sous peu, dévoilera, selon Sonko, l'ampleur des dysfonctionnements financiers au sein de l’État.



Lors d'une rencontre avec des Sénégalais vivant en Mauritanie, Ousmane Sonko a évoqué la situation préoccupante du pays. "Quand je l’ai dit pour la première fois, les gens se sont agités. Mais ce rapport en dira beaucoup plus", a-t-il précisé, insistant sur la gravité de la situation économique.



Le Premier ministre a ainsi mis en avant la situation catastrophique dans laquelle se trouve le Sénégal, soulignant que ce rapport détaillera les défaillances et les enjeux liés à la gestion des finances publiques. Ce dernier document devrait être une étape importante dans la compréhension de l’état des finances de l'État et des efforts nécessaires pour y remédier, selon des analystes financiers.



Les Sénégalais attendent avec impatience la publication de ce rapport qui, selon Ousmane Sonko, devrait éclairer davantage sur les réalités financières du pays et sur les mesures à envisager pour restaurer la transparence et la stabilité économique.