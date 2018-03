Ousmane Sonko sur la répression du sit-in de l'opposition : "Macky Sall est un peureux à qui on a confié un pouvoir"

Le leader de Pastef, qui faisait face à la presse pour s'exprimer sur la répression par des grenades lacrymogènes du rassemblement de l'opposition vendredi 09 mars au centre ville de Dakar, mais également sur le rapport 2016 de l'Armp, publié jeudi.



Selon Ousmane Sonko, le Président Macky Sallest tellement dans un degré de crainte tel qu'il a même peur de son propre ombre. "Macky Sall est un peureux à qui on a confié un pouvoir. C'est pourquoi il tire sur tout ce qui bouge", lance-t-il.

Sonko voit dans le sit-in de l'IED, un recul de la démocratie sénégalaise. "Parce que, dit-il, on croyait déjà révolus, les combats pour la tenue d'élections libres et transparentes. Mais comme Macky Sall ne peut pas compter sur son intelligence ni sur son honnêteté encore moins sur ses réalisations, tout mouvement perturbe son sommeil et le pousse à envoyer les forces de l'ordre pour se battre avec les gens". Mais selon Sonko, cette méthode du tout répressif ne fonctionne pas parce que plus les gens sont réprimés, plus ils sont déterminés à lui faire face.



Concernant la publication du rapport 2016 de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), Ousmane Sonko pense qu'il vient rejoindre la pile de rapports à scandale qui épinglent des pontes du régime, mais qui sont classés sans suite. L’ex-inspecteur des Impôts et Domaines pensent que l'objectif du régime de Macky Sall est de banaliser le flux de scandales dans les rapports issus des organes de vérification de l'administration comme l'Ige, l'Ofnac, l'Armp, la Cour des comptes... dans le but d'endormir les populations.