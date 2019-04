Ousmane Tanor Dieng tend la main à Khalifa: "c’est le Président Abdou Diouf même qui me l’a confié"

Le secrétaire général (Sg) du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng fait les yeux doux à Khalifa Sall. Hier, mardi 2 avril, en marge de la cérémonie de prestation de serment du président Sall à Diamniadio, le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) est revenu sur ses relations avec l’ex-édile de Dakar. Il a rappelé que c'est l'ancien Président Abdou Diouf qui lui avait confié Khalifa sall et qu'il éprouvé énormément de peine de le voir en prison.



« Je ne souhaite la prison à personne surtout quelqu’un avec lequel on a cheminé aussi longtemps, Khalifa Ababacar Sall, c’est le Président Abdou Diouf même qui me l’a confié. Donc, c’est avec déchirement que je le vois dans cette situation », a-t-il déploré.



S’agissant du dialogue lancé au sein de sa formation politique, Tanor de déclarer : « Le dialogue est entamé au Parti socialiste (Ps). Nous y invitons Khalifa Sall. Il n’y a pas d’exclusion. C’est un appel inclusif que je lance à l’ensemble des socialistes de cœur ou de raison. J’ai dit à mes camarades qu’il faut faire preuve de tolérance, de notre parti est faite de scission, de retrouvailles, de division ».