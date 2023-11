Oustaz Oumar Sall envoyé en prison

Le célèbre Oustaz Oumar Sall a été placé sous mandat de dépôt lundi 20 novembre 2023 après son face-à-face avec le procureur. Il est reproché au prêcheur les délits de «diffamation et insulte commises par le biais d’un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d’actes d’intolérance entre des personnes».



Il avait été arrêté mercredi dernier et placé en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité de la police nationale pour avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie des tidianes, dont la Wazifa et l’Hadaratoul Jummah.