Ouverture Real Munster Academy: le Beach Soccer sénégalais tient un nouveau joyau

Un nouveau terrain, des équipements complets et des jeunes âgés de 15 à 20 ans pour une nouvelle académie de Beach Soccer au Sénégal, tels sont les désirs de l’académie que compte implanter le Real Munster Beach Soccer. Une annonce faite à l’occasion d’une conférence de presse par le président du club allemand. Gabriel Mohagheghi, président de Real Munster Beach soccer vient de lancer une nouvelle académie, de foot sur le sable, au Sénégal.



Poussé par son expérience et son vécu mais aussi par sa vision de ce sport, Gabriel pense qu’instaurer une académie de Beach soccer dans le pays serait un atout pour tous. Selon lui, le Sénégal regorge de talent, « y a qu’à voir le niveau affiché par les joueurs lors des compétitions africaines et internationales ». Raison pour laquelle il a eu l’idée de mettre en place ce projet. Un projet qui lui tient à cœur car c’est un plan de travail durement réfléchi avec des partenaires qui sont prêts à le soutenir selon ces dires.



D’après lui, la mise en place de cette académie résulte d’une longue réflexion depuis sa visite il y a quatre ans. « Après avoir remarqué le potentiel de la jeunesse sénégalaise qui pratiquait le Beach Soccer lors de ma première venue au Sénégal en 2017, que j’ai tout de suite compris qu’il serait bien nécessaire d’apporter mon soutien dans le but non seulement d’aider ces jeunes à franchir des caps, mais aussi de pousser vers l’avant le Beach Soccer » estime Gabriel, président du Real Munster en Allemagne, qui renseigne que cette collaboration a démarré en 2018 lorsqu’il a eu à amener et intégrer deux jeunes joueurs sénégalais en Allemagne dans son club.



Ces jeunes ont eu l’opportunité de jouer non seulement la ligue allemande qui est au haut niveau, mais aussi la ligue des champions. Selon Gabriel, qui compte bien mener son projet jusqu’à bout avec ces partenaires qui sont eux aussi basés dans son pays, le Sénégal est avant tout un atout pour ce sport car il fait partie des rares pays à organiser un championnat dans ce domaine. Toutefois l’académie n’a pas encore de site où s’implanter mais cela ne devrait tarder.



Par ailleurs, le sélectionneur de l’équipe première du Sénégal, Ibrahima Ndiaye « Chita » a tenu à magnifier le projet et selon lui ceci fera booster le Beach Soccer sénégalais et permettra ainsi de mieux rivaliser avec les équipes du top mondial. « Nous avons tous remarqué que nous stagnons, et celui qui n’avance pas recule sans doute. Donc pour moi, Gabriel Mohagheghi et cette académie ne feront que du bien. Nous allons de ce fait profiter de son expérience en tant que joueur et président de club pour qu’on puisse passer le cap des quarts de finals des compétitions internationales (la coupe du monde) » affirme Chita.



Ce dernier a aussi évoqué la reprise du championnat de Beach soccer qui démarrera ce 23 janvier. « Nous voulons cette année que le championnat soit compétitif. Raison pour laquelle, nous avons décidé de faire reléguer les 4 derniers de chaque poule pour ainsi avoir une seconde division l’an prochain » informe le sélectionneur des lions de Beach Soccer.



Le Témoin