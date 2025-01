Ouverture d’une réunion de planification des patrouilles conjointes entre les armées sénégalaise et mauritanienne

Ce mardi 7 janvier 2025, s’est tenue l’ouverture d’une réunion consacrée à la planification des patrouilles conjointes entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie pour l’année 2025. Sous la présence du Commandant de la zone militaire numéro 2 qui couvre les régions administratives de Saint Louis, Matam, Louga, le colonel Thiendella Fall, et son homologue de la Mauritanie Mohamed Lemine Bellal et le gouverneur de la région de Saint Louis Al Hassan Sall.



Le Colonel Thiendella Fall qui s’est réjoui d’une initiative allant dans le sens de « renforcer nos relations avec les Forces de défense et de sécurité de la République islamique sœur de Mauritanie » a fait savoir que « la rencontre qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit en droite ligne de la coopération militaire qui est une composante essentielle de la diplomatie », a expliqué le Colonel.



Son homologue et Commandant de la 7e région militaire de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Lemine Bellal, qui s’est félicité de la qualité de l’accueil, a rappelé que cette réunion conjointe vise essentiellement à » planifier les patrouilles mixtes pour voir les problèmes de sécurité qui se posent au niveau de l’axe des frontières ».



Entre autres défis sécuritaires attendus de ces missions mixtes, M. Sall a cité le trafic illicite de stupéfiants, la lutte contre le banditisme transfrontalier et le vol de bétail, a rapporté l’Aps.