Ouverture de la Session 2023-2024: Yewwi, Taxawu et l’équation de la division

Ce samedi 14 octobre, les députés de la 14e Législature sont convoqués à l’Assemblée nationale après quelques mois de vacances. Il sera question d’ouvrir la session ordinaire 2023-2024, mais aussi, l’installation du nouveau bureau de l’Assemblée nationale.



Toutefois, au vue des différends qui oppose depuis quelques temps les groupes parlementaires Yewwi Askan Wi et Taxawu Sénégal, l’élection du bureau risque de connaître des chamboulements et des déséquilibres.



Il pourrait résulter que cette « désunion » profite au groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar qui va disposer de plus de membres dans le bureau. En effet, un vice-président, un secrétaire élu et le deuxième questeur pourrait revenir à la coalition au pouvoir et renforcer leur rang.



Pour le compte de Yewwi, il y’avait dans le bureau, Bara Gaye comme vice-président, Fatou Guèye et Gnima Goudiaby. Quant à Aïcha Touré, membre de l’opposition Pastef, elle était la deuxième questeur dans le précédent bureau.



Babacar Abba Mbaye, membre de Taxawu était secrétaire élu, Awa Diène du PUR, également est secrétaire élue. Par conséquent, les postes de vice-président et de questeur sont attribués en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix.



Sur les 53 députés de Yewwi, Taxawu en a 14 , Pastef 23.



Il est à préciser, dans le règlement intérieur, en son article 20 alinéa 5, « le député qui démissionne de son groupe ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature ».



Pour rappel, voici la composition du bureau précédent :

VICE-PRÉSIDENTS

Premier Vice-Président : Abdoulaye Diouf Sarr

Deuxième Vice-Président : Aissatou Sow Diawara

Troisième Vice-Président : Docteur Malick Diop

Quatrième Vice-Président : Yetta Sow

Cinquième Vice-Président : Mamadou Bara Gaye

Sixième Vice-Président : Mame Fatou Guèye

Septième Vice-Président : Mamadou Lamine Diallo

Huitième Vice-Président : Gnyma Goudiaby



SECRÉTAIRES ÉLUS

Premier : Ndèye Lucie Cissé

Deuxième : Karim Sène

Troisième : Astou Ndiaye

Quatrième : Babacar Mbaye

Cinquième : Awa Diène

Sixième : Abdoulaye Diop



QUESTEURS

Premier questeur : Daouda Dia

Deuxième questeur : Aïcha Touré



PRESIDENTS DE GROUPE PARLEMENTAIRE

Groupe Benno Bokk Yakaar : Omar Youm

Groupe Yewwi Askan wi : Birame Soulèye Diop



Groupe Wallu : Mamadou Lamine Thiam