Ouverture de la session ordinaire 2025-2026 : Les députés convoqués en séance plénière le 14 octobre

L’Assemblée nationale du Sénégal tiendra, le mardi 14 octobre 2025, sa séance plénière d’ouverture de la Session ordinaire unique pour l’année parlementaire 2025-2026.Les députés sont convoqués à cette date pour marquer le démarrage des travaux de la nouvelle session. Cette séance s’inscrit dans le calendrier régulier du Parlement, conformément aux dispositions constitutionnelles.