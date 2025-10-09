Ouverture de la session ordinaire 2025-2026 : Les députés convoqués en séance plénière le 14 octobre

L’Assemblée nationale du Sénégal tiendra, le mardi 14 octobre 2025, sa séance plénière d’ouverture de la Session ordinaire unique pour l’année parlementaire 2025-2026.
Les députés sont convoqués à cette date pour marquer le démarrage des travaux de la nouvelle session. Cette séance s’inscrit dans le calendrier régulier du Parlement, conformément aux dispositions constitutionnelles.
Les députés sont convoqués à cette date pour marquer le démarrage des travaux de la nouvelle session. Cette séance s’inscrit dans le calendrier régulier du Parlement, conformément aux dispositions constitutionnelles.
Autres articles
-
Cessez-le-feu entre Israël et Hamas : Le Gouvernement du Sénégal appelle aux respects stricts des engagements pris
-
Collectivités territoriales : une indemnité forfaitaire annoncée pour les agents non fonctionnaires
-
Rapport CENTIF: Aliou Sall interpellé par la DIC et conduit dans les locaux du Pool Judiciaire Financier
-
Opacité financière à Petrosen : un rapport accablant révèle de graves manquements entre 2021 et 2023
-
Le Mouvement des Sénégalais Démocrates lance une pétition nationale pour exiger la démission d’Ousmane Sonko