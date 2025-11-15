PASEA-RD :Cheikh Tidiane Dièye lance un nouveau projet pour renforcer l’accès à l’eau et à l’assainissement

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye a lancé ce samedi 15 novembre 2025, le Projet Innovant d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement pour une Résilience Durable (PASEA-RD).
Dans un communiqué, son ministère précise que cette initiative vise à améliorer l’accès à une eau potable de qualité et à des services d’assainissement dignes dans les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou, Louga, Kaffrine et Thiès.
Grâce au soutien de la Banque Africaine de Développement, le projet ne se limite pas à la construction d’infrastructures. Il vise également à garantir une eau de qualité et des services d’assainissement durables ; favoriser le développement local ; soutenir l’autonomisation des femmes et des jeunes, renseigne le communiqué.
Parmi les principaux axes du projet figurent:
- la construction de 5 unités de potabilisation et de traitement d’eau de surface ;
- la sécurisation de l’alimentation en eau potable de 5 grands centres ruraux ;
-la fourniture et pose de 15 000 branchements sociaux et extensions de réseau sur plus de 300 km ;
- le soutien aux activités agricoles et pastorales, renforçant la sécurité alimentaire et les revenus, notamment pour les femmes ;
- la mise en place de 20 cadres de concertation pour une gestion durable et participative des ressources en eau, incluant au moins 30% de femmes.
