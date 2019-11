PDS: Me Wade constate de fait la démission d'Oumar Sarr et met en garde

Dans une note circulaire parvenue à PressAfrik, le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) constate et dénonce des actes d'Oumar Sarr "tendant à saper l'unité du Parti ainsi que ses activités fractionnelles qui le mettent en posture d'animateur d'une formation hors du Pds".



Me Abdoulaye Wade a cité, dans sa note, cinq (5) exemples d'acte de défiance de l'ancien Secrétaire général adjoint dont "l'ouverture d'une permanence nationale à Dakar au nom de son mouvement, une utilisation malhonnête des symboles du Pds et l'effigie de son Secrétaire général national sans autorisation préalable..."



Le "Pape du Sopi" d'évoquer les dispositions des 04, 05 et 23 des statuts du parti pour constater la démission de fait de monsieur Oumar Sarr avant d'en prendre acte.



Le Secrétaire général national du Pds indiquent qu'en conséquence, "les déclarations d'Oumar Sarr, ses activités ou initiatives ne sauraient désormais engager le Parti démocratique sénégalais".