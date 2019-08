PDS : la réunion des cadres ‘Karimistes’ se termine en queue de poisson

Décidés à faire dégommer Dr Cheikh Seck et Abdoul Aziz Diop de la tête de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl), les Karimistes (pro-Karim Wade) réunis jeudi pour choisir leurs remplaçants n’y sont pas parvenus du fait de leurs divergences. La rencontre s’est terminée en queue de poisson, selon ‘Les Echos’.



Si certains ont voulu s’imposer, les autres ont prôné la « promotion » des anciens-adjoints. Cacophonie et discorde totales, conséquences : ils ont refilé la patate chaude à Wade à qui, ils ont demandé de désigner le nouveau président et secrétaire général des cadres libéraux.