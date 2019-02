PHOTOS -Télescopage Macky et Issa Sall à Kolda a créé une vive tension: le pire évité de justesse

Le pire a été évité de justesse à Kolda. Le télescopage entre la caravane de Bennoo Bokk Yaakar conduite par Macky Sall et celle de PUR, sous la houlette de El Hadji Issa Sall a créé une tension indescriptible dans la capitale du Fouladou. N’eut été l’intervention urgente et professionnelle des forces de l’ordre, les marrons du feu et les éléments de la sécurité du PUR allaient s’entrechoquaient dangereusement.



Les échauffourées ont failli éclater quand les forces publiques ont bloqué la caravane du candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement pour laisser passer celle du président sortant. Le leader du PUR et sa sécurité n’ont pu accepter cela. Ils faisaient cap vers Vélingara. Ne voulant pas se laisser faire, les militants et éléments de la sécurité du Pur ont forcé le barrage des policiers pour permettre à leur candidat de passer.



Ce forcing de la sécurité du PUR a mis la poudre au feu sur les lieux. Des empoignades et autres tiraillements ont éclaté. Heureusement que les forces de l'ordre déployées sur cet axe ont gardé leur sang froid et ont géré professionnellement la situation. elles ont pu intercédé entre éléments de sécurité du PUR et les marrons du feu.