PL : Manchester United s'accroche à son rêve de Ligue des champions

Dans le cadre de la 36ème journée de Premier League, Manchester United se déplaçait au Selhurst Park pour y affronter Crystal Palace. Tenus en échec par Southampton (2-2) lundi, les Red Devils n'avaient plus le choix pour arracher une qualification en Ligue des champions. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer devaient absolument l'emporter suite au résultat de Leicester face à Sheffield United. De son côté, Crystal Palace battu par Aston Villa (2-0) dimanche dernier, pouvait se rapprocher du top 10 en cas de succès face à United. Les coéquipiers de Paul Pogba ouvraient le score juste avant la pause par Rashford bien servi par Fernandes qui ajustait de près Guaita (0-1, 45+1). En fin de match, United réalisait le break par Martial bien servi par Rashford, qui crucifiait Guaita (0-2, 78e).

L'attaquant français inscrivait son dix-septième but de la saison en Premier League. Grâce à cette dix-septième victoire en championnat, Manchester United recollait sur Leicester et pouvait toujours rêver d'une qualification en Ligue des champions. Dans l'autre match de la soirée, Southampton recevait Brighton au Saint Mary's Stadium. Les Saints se faisaient surprendre juste après le quart d'heure de jeu par Maupay. L'attaquant français profitait d'une déviation de la tête de Murray pour ajuster McCarthy (0-1, 17e). Les Saints réagissaient après l'heure de jeu par leur buteur Danny Ings qui ajustait de près Ryan (1-1, 66e). Les deux équipes se quittaient sur un résultat nul qui ne changeait rien à leur destin.



Footmercato