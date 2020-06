PSG: Jérôme Rothen est scandalisé par Tanguy Kouassi

Il a impressionné sur ses treize apparitions cette saison, mais Tanguy Kouassi (18 ans) va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Comme nous vous l'annoncions ce mardi, celui qui peut jouer au milieu de terrain comme en défense centrale va s'engager au Bayern Munich, avec qui il devrait signer son premier contrat professionnel. Un départ à venir qui a irrité Jérôme Rothen dans l'After Foot de RMC. L'ancien joueur du PSG devenu consultant a directement chargé le jeune prodige, pointant du doigt sa mentalité.



« Je trouve ça purement scandaleux. Je suis contre ce genre d’attitude. Ces jeunes-là, ils doivent au PSG de rester. Quand tu as la chance de débuter professionnel dans un tel club, tu ne crois pas que tu lui dois quelque chose, alors qu’il t’offre un contrat pro, pour continuer ta progression ? Je ne comprends pas comment un joueur peut réagir de la sorte après avoir eu cette confiance tout au long de l’année. Quelle excuse peut-il trouver? Il aura beaucoup moins de temps de jeu au Bayern. C’est terrible ces mentalités-là, c’est ce qui me fait détester le foot chez ces jeunes », s'est-il indigné. Jérôme Rothen ne blanchit pas son ancien club dans ce dossier. Il souhaite que « quelque chose soit mis en place dans la formation pour que les jeunes s'identifient au PSG ».



