PSG-Man City: Gana Gueye élu homme du match

Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye a été élu Homme du match par l’UEFA, après la victoire du PSG contre Manchester City. Il a lancé sa belle soirée par le premier but de sa carrière en C1, d'une très lourde frappe après un contrôle orienté réussi, à la suite d'un raté de Neymar (8e).



Sa quatrième réalisation lors de ses six derniers matches toutes compétitions confondues avec le PSG (soit autant que sur ses 78 premiers matches au club), a été suivie par une prestation très solide à la récupération. Il a notamment effectué deux retours importants devant Mahrez (17e, 37e), et a beaucoup soutenu Nuno Mendes, parfois fébrile côté gauche. Il aurait pu entraîner l'expulsion de Kevin de Bruyne, qui a essuyé ses crampons sur son tibia (39e), mais le Belge a seulement reçu un carton jaune. Gueye a maintenu son emprise (7 duels gagnés, 7 ballons récupérés, 1 interception) malgré la fatigue, jusqu'à sa sortie (90e), rapporte L’ÉQUIPE.