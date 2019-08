PSG: Mbappé encense Gana

Après Ander Herrera arrivé gratuitement en provenance de Manchester United, Leonardo se serait fixé un objectif : recruter un autre milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain. Depuis mardi et l’officialisation du transfert d’Idrissa Gueye, le directeur sportif du PSG est donc parvenu à atteindre son but grâce à l’international sénégalais. Et bien que le groupe n’ait pas pu s’entretenir avec le petit nouveau pour cause de la préparation du Trophée des champions ce samedi face au Stade Rennais à Shenzhen, Kylian Mbappé s’est déjà enflammé pour Gueye. « Gueye arrive, c’est une très bonne recrue pour nous » « Je sais que Gueye arrive, c’est une très bonne recrue pour nous. C'est le club qui décide. On a un bon groupe, c'est certain ». a confié Kylian Mbappé en conférence de presse vendredi. L’avenir nous dira si Idrissa Gueye aura mériter ou non les éloges du champion du monde tricolore.