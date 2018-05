PSG : les adieux émouvants de Thiago Motta

Grazie Thiago Motta. C’était le mot d’ordre de la soirée au Parc des Princes samedi soir. Oui, il fallait bien remercier le numéro 8 italien, arrivé en janvier 2012, qui va raccrocher les crampons à l’issue de cette saison. Titularisé et orné du brassard de capitaine pour sa dernière à domicile, le milieu de terrain défensif a été choyé par le club de la capitale tout au long de la soirée. Haie d’honneur de ses coéquipiers à l’entrée sur le terrain, drapeaux le représentant, clips vidéo et bien sûr premier appelé sur le podium pour recevoir les applaudissements de tout le stade avant de soulever ce nouveau titre de champion de France : il aura eu droit à un traitement royal.

Très ému au moment de s’exprimer devant les supporters qui n’arrêtaient pas de scander son nom, il a remercié le public de son soutien et affiché son amour pour le club de la capitale, avant de regarder une vidéo préparée en son honneur, où d’anciens coéquipiers mais aussi l’une de ses filles lui témoignaient leur amour. Thiago Motta ne voulait sûrement pas que cette belle soirée s’arrête, et il s’est présenté en zone mixte. Pour évoquer son émotion sur le podium. « Sur le podium, quand ma fille parle, c’est quelque chose de très important pour moi. Ce sont les gens qui sont à mes côtés tous les jours. Il passe les bons moments et surtout les moments difficiles j’imagine la souffrance qu’ils ont d’être avec moi. Ils sont beaucoup plus forts que moi ! » Thiago Motta veut transmettre sa passion aux jeunes Il a aussi livré son sentiment sur ce que les sportifs appellent souvent "la petite mort". « Très heureux, franchement très heureux de finir ma carrière ici. Je pense que c’est le bon moment de finir et commencer une autre carrière comme entraîneur. Je suis fier de ce qu’on a fait ensemble au Paris Saint-Germain, dans ce club magnifique, qui m’a donné l’opportunité de jouer bien au football, de profiter du football. Il faut remercier les supporters, le président de jouer ici et continuer au club. Remercier aussi ce sport, qui est magnifique. Il unit, donne de belles émotions comme ce soir. Je suis très content de faire partie de ce sport », a-t-il lancé.

Non, Motta ne voulait pas que la soirée se termine. Il l’a étiré au maximum, continuant à répondre à chaque micro tendu, avec l’envie de parler, de raconter son aventure parisienne, sa passion du football, son émotion et aussi son avenir au PSG, où il va entraîner les U19. Il espère apprendre vite, transmettre son goût pour le football aux jeunes éléments parisiens. « Ce sont des garçons de 17, 18 ans, ils démarrent. J’ai joué à cet âge, et c’est énorme. Surtout de mettre le maillot du PSG. C’est un club mondialement connu, qui transmet à ses jeunes des choses très intéressantes. Il faut mettre ce maillot avec beaucoup de fierté », a-t-il lancé. Vous l’aurez compris, même s’il n’est plus sur les terrains, Thiago Motta compte bien se servir de sa grinta encore longtemps !