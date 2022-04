PSG: les trois options pour l’avenir de Mbappé

Prolonger au PSG

Kyian Mbappé (22 ans) est passé maître dans l’art de ménager le suspense sur son avenir. Dimanche, il a tout de même ouvert la porte à une prolongation au PSG où il arrive en fin de de contrat. "Oui, bien sûr", c’est possible, a-t-il confirmé dans un sourire. Il a annoncé que des "éléments nouveaux" entraient désormais en compte, tout en invitant ses interlocuteurs à se pencher sur les "informations" qu’il a déjà disséminées.



Dimanche, le principal intéressé a assuré qu’il n’avait pas tranché pour sa future destination. "Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, a-t-il assuré. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper."



Rejoindre le Real Madrid

L’option Real Madrid est sur la table depuis longtemps. Un départ dans la capitale espagnole, libre l’été prochain, était même annoncé comme quasiment bouclé par les journaux madrilènes, après l'élimination du PSG... par le Real en Ligue des champions. Une chose est sure, le joueur voulait rejoindre les Merengues l’été dernier et l’avait signifié rapidement à ses dirigeants (en juillet), comme il l’avait confié dans Rothen s’enflamme sur RMC en octobre dernier.



Selon l’émission El Chiringuito, le Real serait "tranquille" face aux nouvelles déclarations dimanche. Après avoir manqué sa signature en 2017 au moment de son départ de Monaco, le Real pourrait craindre que la star française lui échappe de nouveau. Il ne manque pas de bons représentants à l’instar de Luka Modric, avant le 8e de finale retour, ou de Karim Benzema qui adresse un nouvel appel du pied insistant en direction de son coéquipier en équipe de France pour les rejoindre en club. Pour lui, le Français complèterait parfaitement le trio avec Vinicius. "Oui, je le dis souvent, rappelle-t-il. J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple!"



Un troisième candidat postule… et ce n’est pas le Barça

Un nouveau candidat est apparu pour recruter Kylian Mbappé la semaine dernière: le FC Barcelone. Le club catalan s’est penché sur le dossier tout en affichant un gros retard, notamment en raison de son immense déficit. L'hypothèse Barça serait d’ailleurs déjà écartée. Selon Jérôme Rothen, un autre courtisan postule pour attirer le champion du