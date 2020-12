PSG : pas de fracture pour Neymar

Sorti sur blessure hier soir à la fin du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, après une grosse faute de Thiago Mendes, Neymar devait passer des examens ce lundi. Côté parisien, on croisait les doigts pour qu’une fracture ne soit pas diagnostiquée. Au vu des images, de l'historique récente de ses blessures et de la sortie en pleurs du Brésilien, les Rouge-et-Bleu craignaient de revivre une nouvelle catastrophe pour leur numéro 10.



Mais selon Le Parisien, les examens réalisés ce matin ont révélé que Neymar ne souffrait d’aucune fracture. Une bonne nouvelle, mais attention. Le PSG attend désormais de savoir si les ligaments sont touchés ou non. En attendant, une chose est sûre : Neymar ne rejouera pas avant 2021.