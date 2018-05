PSG : son avenir, l'adaptation avec Neymar... Les vérités de Mbappé

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a pas déçu. Attendu au tournant après son arrivée retentissante en provenance de l'AS Monaco, le jeune talent français, malgré des périodes moins fastes, a répondu présent avec notamment 21 buts marqués toutes compétitions confondues.

Mbappé répond sur son avenir

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de la planète football, l'espoir de 19 ans fait énormément parler de lui, notamment en Espagne où les médias ibériques l'envoient très régulièrement au Real Madrid. Mais de son côté, Mbappé a profité d'un entretien accordé au quotidien français Le Parisien pour se montrer catégorique sur son avenir. «J'ai un contrat de cinq ans et je suis très content ici. Paris m'a donné cette opportunité de jouer et de progresser. L'année prochaine, je serai là mais au bout de ces cinq années de contrat, je ne sais pas. On verra, c'est le foot», a commenté l'international tricolore afin de couper immédiatement court à toutes les éventuelles rumeurs.

S'adapter à Neymar, ce n'est pas simple...

Totalement impliqué dans le projet parisien, Mbappé pense déjà à l'avenir. Conscient de ses difficultés à quelques moments de cet exercice 2017-2018, le natif de Bondy a évoqué une adaptation difficile à son statut de lieutenant de la star Neymar. «Mon problème est d'avoir toujours été le joueur numéro 1 dans les équipes de jeunes. On disait 'Toi, tu défends pour Kylian'. C'est une habitude que j'ai prise... Sauf que, maintenant, la star est Neymar et il faut se mettre au diapason. Cela s'apprend et j'ai cette envie. Ce ne sont pas que des paroles», a-t-il assuré. «Un jour, je serai à cette place où l'on dira 'Tu donnes le ballon à Kylian, c'est Kylian qui marquera les buts'», a relativisé l'ancien Monégasque.

