Pacte de stabilité sociale : le ministre Abass Fall en concertation avec la coalition des Centrales syndicales

Dans le but de mettre en place un pacte de stabilité sociale, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Monsieur Abass Fall, a débuté, ce jeudi 6 mars, les discussions avec la Coalition des centrales syndicales du Sénégal.



Selon le ministre dans un poste sur sa page Facebook, « cette rencontre est la continuité de celle qui s’est tenue le jeudi précédent entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko ».

Cette rencontre illustre la détermination du gouvernement à maintenir une communication ouverte et transparente avec les partenaires sociaux.