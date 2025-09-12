Paix en Casamance : les ex-rebelles du MFDC dénoncent l'inaction de l'Etat

Le Médiateur de la République, Demba Kandji, était en visite, jeudi, à Ziguinchor (sud) pour une rencontre avec les populations. Cette descente sur le terrain a été l'occasion pour les habitants de dresser un diagnostic des maux qui rongent la région, notamment l'état catastrophique des routes et les épineux problèmes fonciers.



La rencontre a revêtu une dimension particulière avec la présence remarquée de Fatoma Coly, ex-chef de la base rebelle de Diakaye. S'adressant directement au Médiateur, ce dernier a lancé un appel pressant, le suppliant d'être leur porte-parole auprès du Président de la République et de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Il est revenu sur les accords de paix signés le 13 mai 2023 à Mongone, dans la commune de Djinaky, entre l'État et le MFDC à travers certaines factions, des accords qui, selon lui, n'auraient toujours pas été respectés, rapporte L'Observateur.



« Il n'y a eu aucun suivi et l'État du Sénégal n'a pas respecté les engagements que nous avons paraphés », a déploré l'ancien commandant du front nord de la base rebelle de Diakaye. Exprimant la déception générale, il a révélé que 255 ex-combattants ayant déposé les armes attendent toujours les financements promis par l'État pour leurs terres et leurs activités agricoles. « Nous sommes tous déçus. On continue toujours d'attendre », a-t-il insisté, demandant un geste fort du duo à la tête de l'État.



L'appel a été entendu par Demba Kandji, qui a saisi l'occasion pour rappeler le rôle fondamental de sa fonction. « Ma venue à Ziguinchor est motivée par mon devoir de reddition. J'ai été investi d'une mission de transmission des réclamations des citoyens à l'administration », a-t-il expliqué, précisant avoir déjà soumis son rapport annuel au Président de la République en mars dernier, conformément à la loi.



Interrogé sur le bilan de son institution, le Médiateur de la République a informé qu'elle traite en moyenne 400 dossiers par an, avec un taux de résolution et de satisfaction estimé entre 50 et 60%, le contentieux foncier restant au cœur des réclamations.