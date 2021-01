Pakistan: 11 Hazaras chiites tués par des hommes armés

Il faisait nuit quand les hommes armés ont fait irruption sur le site de la mine de Mach ce dimanche. Après avoir bandé les yeux de leurs victimes, ils les ligotent et les emmènent dans des collines voisines pour perpétrer leurs crimes. Les 11 mineurs sont tués à l’arme blanche. Certains sont décapités.



Sur les images diffusées par des chaînes de télévision locale, on voit les forces de securité pakistanaises guider les ambulances au milieu des montagnes désolées à la recherche des corps sans vie des victimes.



Vague d'indignation

Cette attaque a déclenché une vague d’indignation et de colère dans la communauté hazara discriminée au Pakistan, un pays en majorité sunnite.



Ce dimanche, des dizaines de personnes ont bloqué une route dans la province, mettant le feu à des pneus en signe de protestation.



Les Hazaras sont régulièrement pris pour cibles par des groupes armés sunnites et notamment par le groupe État islamique.



En avril dernier, un kamikaze s’est fait exploser sur un marché de Quetta, la capitale provinciale du Balouchistan, tuant 18 personnes. La moitié des victimes appartenaient à la minorité hazara.