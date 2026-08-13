Palais : le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience le Khalife général de Darou Salam Chérif

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience, ce jeudi soir, Chérif Cheikh Sidaty Aïdara, Khalife général de Darou Salam Chérif, dans le département de Bignona (sud).



Le guide religieux était à la tête d’une importante délégation, selon une note de la Présidence de la République.



Au cours de cette rencontre, Chérif Cheikh Sidaty Aïdara a présenté au chef de l’État plusieurs doléances de la cité religieuse. Parmi les principales préoccupations figurent la réfection de la route Kataba-Darou Salam ainsi que le renforcement des infrastructures d’accueil de Darou Salam Chérif.



Le Khalife général s'est réjoui de la qualité de l'écoute du Président de la République, avant de formuler des prières pour la paix et la prospérité du Sénégal.