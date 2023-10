Paludisme : Le vaccin R21/Matrix-M montre une efficacité de 66% et obtient l'approbation de l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis une recommandation importante en faveur d'un nouveau vaccin antipaludique, le R21/Matrix-M, pour la prévention du paludisme chez les enfants. Cette décision fait suite à des essais cliniques réussis qui ont démontré une efficacité de 66 % pendant les 12 mois suivant l'administration des trois premières doses.



L'impact potentiel de ce vaccin est considérable, en particulier en Afrique où le paludisme affecte gravement les enfants. Près d'un demi-million d'enfants perdent la vie chaque année à cause de cette maladie transmise par les moustiques.



Le R21/Matrix-M devient ainsi le deuxième vaccin antipaludique recommandé par l'OMS, après l'approbation du vaccin Rts, S/As01 en 2021. Cette recommandation est d'autant plus cruciale que la demande de vaccins antipaludiques est actuellement en augmentation, tandis que l'offre de Rts, S reste limitée.



Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, a souligné l'importance de cette avancée en déclarant : « La demande de vaccins Rts, S dépasse de loin l'offre, de sorte que ce deuxième vaccin est un outil supplémentaire essentiel pour protéger plus d'enfants plus rapidement et pour tendre vers notre vision d'un avenir sans paludisme. »



Le vaccin R21 a démontré son efficacité lorsqu'il est administré juste avant la haute saison du paludisme, réduisant de 75 % le nombre de cas symptomatiques au cours des 12 mois suivant l'administration des trois premières doses. Une quatrième dose un an après la troisième permet de maintenir son efficacité.



L'OMS a également souligné que ce vaccin conserve une bonne efficacité lorsqu'il est administré selon un calendrier basé sur l'âge.



Cette recommandation est ainsi considérée comme « une étape cruciale vers l'éradication du paludisme, une maladie mortelle qui affecte principalement les populations vulnérables en Afrique ». Elle ouvre la voie à une disponibilité accrue de vaccins pour protéger les enfants des zones à risque, renseigne Le Quotidien.



Selon l’Oms, au moins 28 pays africains ont prévu d'introduire ce vaccin antipaludique dans leurs programmes nationaux de vaccination. Son déploiement est prévu à partir de mi-2024, ce qui pourrait contribuer de manière significative à la lutte contre le paludisme sur le continent africain.