Pandémie Coronavirus: le FMI prêt a déployé 1000 milliards de dollars

Kristalina Georgieva a déclaré que le Fonds monétaire international (Fmi) s’est préparé à déployer l’intégralité de ses capacités de prêts, qui est de 1000 milliards de dollars. La Directrice général du Fmi a donné l’assurance à l’issue d’une téléconférence ministérielle du G20 sur la situation d’urgence mondiale. Ce, pour faire face à l’épidémie de Coronavirus.



« La pandémie liée au Coronavirus a déjà entraîné des coûts humains incalculables et tous les pays doivent collaborer pour protéger les populations et limiter les dommages économiques…le Fmi s’est préparé à déployer l’intégralité de ces capacités de prêt, qui est de 1000 milliards de dollars », a souligné Kristalina Georgieva.



Selon elle, l’heure est à la solidarité, un des thèmes clés de la réunion des ministre des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 qui s’est tenue.