Panne de Facebook et ses applications: Sale temps pour les influenceurs et les e-Commerçants sénégalais

« Les pertes engendrées par la panne d’hier peuvent tourner autour de 600 mille Fcfa »

Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Messenger, ont été indisponibles pendant plus de six heures, hier lundi. Une panne gigantesque qui a été causée par « le changement de configuration défectueux » des routeurs qui « coordonnent le trafic entre les serveurs », s’est justifié Facebook dans un communiqué publié sur son site. Mais cette perturbation technique a eu des conséquences désastreuses chez les utilisateurs de Facebook et de ses applications. Problème pour les influenceurs, qui vivent grâce à ces réseaux. Et une baisse de revenus sur le chiffre d’affaires pour ceux qui s’activent dans le E-commerce.C’est le cas de Papa Mamadou Diouf entrepreneur digital, certifié en marketing et communication digitale qui a perdu plus de 600.000 FCFA en quelques heures. Une somme qu’il gagne à travers ces publications sponsorisées à 100 dollars, soit plus de 50.000 FCFA.« Effectivement la panne a engendré une baisse de notre chiffre d’affaires », affirme l’entrepreneur digital. Il s’explique. « Si vous avez une startup ou une boutique en ligne qui marche à 100 %, vous ne faites que sponsoriser. Et cela dépend de la portée ou de la somme d’argent que vous misez. Par exemple vous pouvez miser sur une publication de 100 dollars et cela dépend du nombre de jours et par rapport à cette sponsorisation automatiquement Facebook va t’apporter des clients et imagine-toi en moins de 7 heures de temps, tu peux avoir jusqu’à plus de 20 clients ou bien plus de 30 et automatiquement y a des gens qui achètent ou qui commandent. Si on calcule des dépenses liées à la livraison et au sponsoring, pour le chiffre d’affaires ça peut tourner mine de rien autour de 600 000 Fcfa », tonne-t-Il.Pour vous dire que Facebook, Whatshapp, Instagram ou Messenger « sont au-delà de ce que les gens pensent. Personnellement, si je prends mon cas j’ai une boutique en ligne et j’ai des employés et chaque employé travaille sur des pages qu’on a eu à créer. Et pour chaque page on dépasse plus de 300. 000 mille FCFA pour les besoins de sponsoring. Et cela peut nous apporter un bénéfice de 3 à 4 millions par mois. »