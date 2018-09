Panne de l’appareil de mammographie de l’hôpital Dantec : Pr El Hadj Niang rectifie Diouf Sarr

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale ne sait pas exactement quel est l’appareil qui est tombée en panne. C’est ce qu’a fait savoir le Chef du service de radiologie de l’hôpital Aristide Le Dantec qui a tenu à apporter des précisions sur la question.



«D’abord je vous donne la bonne information. Il ne s’agit pas d’une panne, tous les scanners su monde entier sont équipés d’un tube, qui est une ampoule. L’ampoule a une durée de vie et quand elle arrive à sa fin, il faut la remplacer sur tout le tube », déclare-t-il.



Pr El hadji Niang poursuit : «C’est justement cette ampoule qui se trouve au niveau de l’appareil, qui est un tube radio-gène qui aujourd’hui, a terminé sa vie».



Interrogé par la Rfm, le Chef du service de radiologie de l’hôpital Aristide Le Dantec accuse la société de maintenance laquelle, peste-t-il, ne fait pas correctement son travail.



Le problème, explique-t-il, «c’est qu’il n’y a pas eu de réaction de prévention par rapport à la société qui s’occupe de la maintenance. C’est vraiment dommage parce que cela va nous prendre 10 jours pour que le tube arrive», déplore-t-il.



Mais, il tient à rassurer les femmes atteintes du cancer du sein et celles qui font des tests. «L’hôpital a signé des conventions avec certaines structures qui acceptent de faire le scanner au même prix que Le Dantec».



Il conclut en décriant le laxisme des sociétés de maintenance. «Le problème c’est le même à tous les niveaux. C’est le respect rigoureux des principes de maintenance. Nous pouvons signer et payer mais si celui qui bénéficie du contrat ne fait pas son travail, c’est l’impunité dans ce domaine», fulmine-t-il.