Pape Alé Niang à la rescousse de Sonko et Diomaye :"en 100 jours, on ne peut pas changer la vie d'une Nation"

On fait trop de fixation sur les 100 jours du régime. Un concept à la limite médiatique. Mais que représentent 100 jours dans un mandat de 5 ans ? Peut on vraiment maîtriser l'appareil étatique si complexe en 100 jours ? Peut-être décliner une vision ....Parler des premiers actes…

— Pape Alé Niang (@papealeniang) July 12, 2024



Entre critiques et interpellations, les 100 jours du régime Sonko- Diomaye occupent ses derniers jours les débats. Allant des hommes politiques, des organisations de la société civile et ou des citoyens lambdas, c’est le sujet de choix dans toutes les discussions.Une situation qui ne laisse pas indifférent le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Le journaliste qui semble mal à l’aise face à cette actualité qui fait la une de tous les journaux dénonce une fixation et signale qu’on ne peut pas changer la vie d’une Nation en 100 jours.«On fait trop de fixation sur les 100 jours du régime. Un concept à la limite médiatique. Mais que représentent 100 jours dans un mandat de 5 ans ? Peut-on vraiment maîtriser l'appareil étatique si complexe en 100 jours ? Peut-être décliner une vision…Parler des premiers actes posés. Mais en 100 jours, on ne peut pas changer la vie d'une Nation. Certains diront Thiéne bou naré nekh bou bakhé khégn. Wayé si 100 jours dém marché rek gua mana tool », a publié le DG de RTS sur son compte X.