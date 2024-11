Pape Alé Niang : « la tour de la RTS a déjà englouti 33 milliards FCFA et n’est pas opérationnelle »

Pape Alé Niang, Directeur général de la Radiodiffusion-Télévision du Sénégal (RTS), est revenu sur la tour de la RTS inaugurée par l’ancien président Macky Sall. Selon lui, cette infrastructure, qui a coûté plus de 33 milliards de FCFA, n’est toujours pas opérationnelle.



« Prenez notre tour, inaugurée en grande pompe avec des discours dithyrambiques pour le Président Macky Sall ; cette tour a déjà englouti 33 milliards et n’est pas opérationnelle. Selon l’opinion de nombreux Sénégalais, la RTS se retrouve dans cette tour, qui est actuellement un bâtiment vide et fermé. De plus, la société demande un avenant de 10 milliards pour la terminer », a révélé Pape Alé Niang dans l'émission matinale "Salam Sénégal".



Le DG de la RTS assure que « tout ce dossier est sur la table du Premier ministre (Ousmane Sonko) et de l’État afin qu’ils puissent faire le nécessaire. Car, en tant que journalistes, ce que nous recherchons vraiment, c’est d’être dans le confort, et nous voulons que cette tour soit terminée pour faire convenablement notre travail ».



C’est pourquoi il appelle tous les travailleurs et agents de la RTS à « être un bloc soudé ». « Je ne considère pas un agent comme membre d’un syndicat, mais comme un agent de la RTS. Nous devons être fiers de travailler pour l’entreprise afin de réhabiliter la dignité du journaliste. Vous, de la radio, vous n’avez pas tant de problèmes puisque vous recevez tout le monde, mais c’est sous mon mandat que la télévision reçoit des figures de l’opposition, et cela continuera car rien ne l’interdit. »



Il en profite pour « remercier les autorités de ce pays ; ni le Président, ni le ministre de tutelle, ni le Premier ministre ne m’ont interpellé sur le passage de qui que ce soit à la télé ».



D’ailleurs, le Premier ministre « me dit souvent de me battre pour que la RTS soit la télévision de tous les Sénégalais et qu’elle puisse relever le défi de réconcilier le peuple sénégalais ».



Aucun contrat n’a été suspendu



Lors de cet entretien, Pape Alé est également revenu sur les accords de convention d’entreprises entre la RTS et les syndicats. Selon lui, « il y a amalgame, car aucun contrat n’a été suspendu. Il y a des CDD arrivés à terme qui n’ont pas été renouvelés, et cela ne doit pas être automatique ; cela dépend de l’appréciation ».



Il se demande même : « Si le Président Macky voulait vraiment du bien pour la boîte, pourquoi signer un décret à quelques jours de la fin de son mandat ? »



Il note également que l’ancien directeur a signé l’accord d’entreprise le 29 mars, décret qui, selon lui, « ne profite qu’aux directeurs ».