Campagne agricole 2025-2026 : 130 milliards FCFA de subvention inscrits dans le budget 2025

Le gouvernement a décidé de frapper fort pour soutenir la campagne agricole 2025-2026. Lors du Conseil interministériel présidé mardi 15 avril par le Premier ministre Ousmane Sonko, un financement immédiat de 130 milliards FCFA a été inscrit dans le budget 2025 sous forme de subvention directe au secteur agricole.

Cette enveloppe servira à accompagner les agriculteurs, à faciliter l’accès aux intrants et à renforcer la logistique agricole. Dans ce cadre, il est également prévu le règlement des arriérés dus aux opérateurs privés entre avril et mai 2025, afin de sécuriser la chaîne d’approvisionnement avant le démarrage effectif de la campagne.



Parmi les mesures prioritaires annoncées, un soutien financier spécifique à la SODEFITEX est prévu, pour lui permettre d’acquérir les intrants nécessaires avant le 30 avril. Cette décision vise à garantir la disponibilité des produits à temps, notamment pour les producteurs de coton.



Le gouvernement mise également sur le renforcement des coopératives agricoles communautaires. À cet effet, un budget de 10,8 milliards FCFA a été mobilisé via le programme PADAER-II, pour soutenir leur structuration, leur équipement et leur autonomisation économique.



Enfin, le Premier ministre a donné des instructions pour accélérer le programme Intermaq, qui prévoit : la construction d’entrepôts, l’installation de chambres froides, et la réduction des pertes post-récolte, un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire et la rentabilité des exploitations agricoles.