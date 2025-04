Côte d'Ivoire: le PDCI va désigner Tidjane Thiam candidat à la présidentielle

Près de 6 000 militants du PDCI sont appelés à voter. Les secrétaires généraux de section, des membres du bureau politique et des vice-présidents sont prévus pour cette convention. Le critère : être à jour de ses cotisations de 2023. Le scrutin va se dérouler dans 45 sites répartis dans chaque chef-lieu de région. Six sites sont, par ailleurs, prévus pour la diaspora. Le vote doit durer six heures.





Sur le fond, il y a peu de surprise à attendre, puisque le Congrès extraordinaire de décembre 2023 et le dernier bureau politique ont adopté une motion désignant Tidjane Thiam comme candidat du parti. Seule incertitude : la participation. « Notre adversaire, c'est l'abstention : il faut que le taux de participation soit élevé », affirme l'un des organisateurs. « Il y a le risque d'assister à un genre de plébiscite », estime un observateur de la vie politique en Côte d'Ivoire.







De son côté, Tidjane Thiam n'a pas battu campagne pour cette primaire, qui se tient dans un contexte complexe pour lui, avec notamment une action judiciaire remettant en question sa légitimité à la tête du parti, voire son statut civique en vue de la présidentielle.