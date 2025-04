Pape Djibril Fall se constitue avocat de la Justice, tire sur Sonko et invite l’UMS à défendre leur ministre de tutelle

Pape Djibril Fall, leader du parti Les Serviteurs, a fait face à la presse ce mardi pour dénoncer ce qu’il considère comme un « acharnement contre la justice du Sénégal ».



« Sans justice, il ne peut y avoir de paix », a déclaré le député. « Je suis désolé de ne pas entendre la voix de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) face à la persécution dont est victime aujourd’hui le ministre de la Justice. J’interpelle l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) à s’ériger en bouclier pour le ministre de tutelle », a lancé Pape Djibril Fall lors d’une conférence de presse tenue au siège de son parti.



À en croire le leader des Serviteurs, « le président de la République a déclaré que le peuple doit faire pression sur la justice. » Cette pression, selon le parlementaire, doit plutôt s’exercer sur le président de la République afin qu’il libère la justice. « J’interpelle le peuple sénégalais, le vrai peuple, pas celui du Pastef à faire pression sur les autorités pour qu’elles laissent la justice faire son travail librement, a-t-il ajouté. »



Pape Djibril Fall a également dénoncé les arrestations de certaines personnes. « Aujourd’hui, on constate que toute personne que le Premier ministre avait menacé d’envoyer en prison se retrouve effectivement derrière les barreaux. » Il a même qualifié de « sanction » l’affectation dans les régions de certains magistrats ayant rendu des décisions de justice dans des dossiers liés aux autorités en place.



Pour le député de Sam Sa Kaddu, « la justice n’est plus neutre. Si l’on écoute attentivement la déclaration faite par le Premier ministre hier à l’Assemblée, on comprend qu’il cherche à s’autoproclamer président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a dit qu’il allait s’impliquer dans les dossiers judiciaires. Mais il n’est pas la justice. Nous ne l’accepterons pas. La justice est un pouvoir, et non une administration », a fustigé Pape Djibril Fall.