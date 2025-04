Pape Faye (Coach des U17) : « À défaut de prendre les trois points, on doit en avoir au moins un... »

À moins de 24 heures de la deuxième rencontre de l'équipe nationale du Sénégal face à la Tunisie comptant la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN U17), le sélectionneur des « Lionceaux » Pape Faye s'est adressé à la presse en veille de match.



« Il faut comprendre nous nous sommes toujours dans nos objectifs. On s'était fixé comme objectif de qualifier l'équipe à la coupe du monde, donc nous avons toujours notre chance en main. On a joué un match, nous avons enregistré trois points. On joue demain notre deuxième match pour moi l'essentiel est d'écrire un point ou bien trois points », a-t-il souligné au micro de nos confrères de 13 TV.



« L'objectif serait raté quand on revient sans écrire un point ou trois points. Pour l'objectif c'est d'écrire trois points, à défaut d'être très lucides d'écrire un point et attendre le dernier match pour qualifier l'équipe à la coupe du monde », a ajouté le technicien.