Pape Malick Ndour libéré : Me El Hadji Diouf dénonce un acharnement politique et l’absence de preuves

L’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, est ressorti libre de son audition à la Section de recherches de Colobane ce lundi. Son avocat, El Hadj Diouf, a dénoncé un « acharnement politique » et une « violation » des droits de son client.



« Tous les droits de Pape Malick Ndour ont été violés. Il n’a rien à se reprocher. Il n’a donné aucun ordre pour tuer, n’a eu aucun contact avec des nervis, il n’est ni criminel ni assassin », a affirmé Me Diouf.



L’avocat fustige également un acharnement contre les cadres de l’Alliance pour la République (APR) capables d’apporter la contradiction au régime en place. « Ce grand économiste empêche le gouvernement de dormir. C’est un homme courageux, de haut niveau, qui pose des questions sur des sujets que ce gouvernement ne maîtrise pas. Il dérange, comme tous les cadres de l’APR capables de porter la contradiction à un gouvernement affolé », a-t-il ajouté.



Me Diouf a précisé que la convocation de son client reposait uniquement sur une dénonciation, sans qu’aucune preuve tangible ne soit présentée. « J’ai demandé aux enquêteurs : où sont les preuves ? Aucune preuve. Les gendarmes n’ont pas pu produire le moindre élément. Nous sommes sortis de l’enquête très confiants, car ils n’ont aucune preuve contre lui », a-t-il confié.



Selon l’avocat, Pape Malick Ndour est totalement libre de ses mouvements. « Il peut voyager dès ce soir, que ce soit pour l’Australie, Paris ou l’Océanie », a conclu Me Diouf.