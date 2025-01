Pape Samba Kane réédite "La folie des jeux d'argent' pour alerter sur "l'addiction et ses conséquences"

«Ils transposaient les machines à sous à Pikine , Médina, Grand Dakar…»

La réédition de l’ouvrage « La folie des jeux d’argent » publié pour la première fois en 2006 a été motivé par l’addiction aux jeux et toutes les conséquences qui peuvent en découler. Ainsi, selon le chroniqueur à travers ce livre d’enquête, il cherche à alerter, les autorités, les familles, mais surtout les victimes de ce fléau. Un sujet majeur qui n’a pas laissé indifférent certaines écoles privées sénégalaise.Lors de la présentation de son livre, le journaliste-écrivain Pape Samba Kane a expliqué la principale raison qui lui a poussé à faire rééditer son ouvrage publié pour la première fois en 2006.« L’addiction aux jeux et toutes les conséquences qui peuvent en découler, c’est ce qui m’a motivé à faire cette réédition. C’est la même raison, la même motivation que j’ai eue quand je faisais la première édition il y a 18 ans », a-t-il déclaré.« Quand j’ai vu les casinos de quartier, à cette époque, « le Ministre de l'intérieur comme affolé disant qu’il n’était pas au courant d’une vingtaine ou d’une trentaine de boutique où on jouait de l’argent, et ça, ce n’était pas crédible et quand tu es face à un mensonge d’Etat, c’est parce qu’il y a quelque chose en dessous et c’est ça, qui m’a motivé à abandonner le quotidien Taxi pour aller faire l’enquête », a expliqué l’ancien directeur de publication du journal satirique Le Cafard libéré.Le poète et romancier, à travers son livre d’enquête cherche à alerter, les autorités, les familles, mais surtout les victimes sur la dangerosité de ce fléau.« Il n’y a que de la manipulation dans les casinos, c’est une ambiance psychologique qui ne te permet pas de te rendre compte de ce qui se passe dehors et aujourd’hui le téléphone a amené d’autres moyens de manipulation et si vous jouez pour la première fois l’algorithme ne connaît pas votre numéro et donc ils vous font gagner, une façon de vous pousser à jouer encore et encore. C’est pareil dans les casinos physiques aussi, c’est ce qu’ils appellent la veine du débutant, il n’y a pas de veine, c’est une manipulation », a-t-il mis en garde.Il ajouté : « Même si tu gagnes, tu repères toujours plus que ça, en plus, tu perds ta santé, ton équilibre, ta confiance... ».Pour l’analyste politique, l’impact positif que peut apporter la sensibilisation à travers son livre, pousse des établissements privés soucieux de l’avenir de leurs élèves à soulever la question en toute responsabilité.« Des écoles privées sont venues vers moi spontanément. Elles m’ont invité à venir parler à leurs élèves le 29 janvier et le 05 alors que les autorités sont là, je n’ai pas encore d’écoles publiques », s’est indigné l’auteur du livre ‘’Mémoire corrective’’.Cependant, il dit souhaiter de tout cœur qu’il ait un changement de la part des nouvelles autorités sénégalaises.« J’espère que les autorités feront ce qu’il faut, qu’ils vont faire mieux et plus que celles d’il y a 18 ans, qui au contraire ont cassé mon journal, m’ont menacé, ont menacé mon éditeur et l’ont amené à la Division des Investigations Criminelles (DIC) », a exhorté Pape Samba Kane.