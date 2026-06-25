Pape Thiaw mo yakk équipe bi, les sénégalais très en colère et attaque Koulibaly

Autres articles
-
Mondial 2026 : la Suisse s’impose face au Canada et termine en tête du groupe B
-
Mondial 2026 : La Bosnie élimine le Qatar et attend son sort parmi les meilleurs troisièmes
-
Mondial 2026 : des problèmes de visa privent plusieurs journalistes et officiels sénégalais du déplacement à Toronto
-
Coulisses de la tanière : l'agence de Pape Chérif Ndiaye menace de poursuivre Yoro Mangara pour "diffamation"
-
Football : Lionel Messi n’exclut pas sa participation à la Coupe du monde 2030