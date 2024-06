Papiers administratifs: « Un jugement pour réduire l'âge constitue un délit de faux », alerte Me Ayé Boun Malick Diop de Syjtust

Me Ayé Boun Malick Diop, secrétaire général du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYJUST) tire la sonnette d'alarme concernant le désintérêt marqué des Sénégalais pour les formalités administratives. Invité de l’émission #Midikeng sur PressAfriktv, consacrée aux travaux des Assises de la Justice, le syndicaliste a souligné l'importance cruciale de ces formalités pour un fonctionnement harmonieux de la société et de l'administration.

« Il est impératif que chaque citoyen soit déclaré à la naissance, qu’il obtienne une carte d'identité à la majorité et qu'il dispose des certificats nécessaires pour les événements importants de la vie comme le mariage, le divorce, le décès et l’hérédité. Cependant, les Sénégalais montrent peu d'exigence en matière de documents officiels, ce qui complique souvent la tâche des administrations », a-t-il regretté.

Me Ayé Boun Malick Diop a cité un exemple fréquent dans les tribunaux : celui des citoyens qui, des années après leur déclaration de naissance, reviennent pour demander un jugement afin de diminuer leur âge. Il a expliqué que le terme « jugement » est souvent mal compris. En réalité, il s’agit d’une procédure pour régulariser une déclaration de naissance tardive, mais certains l’utilisaient pour réduire leur âge, ce qui constitue un délit de faux.Face à cette situation, Me Diop appelle à une prise de conscience collective sur l'importance des formalités administratives et insiste sur la nécessité de sensibiliser la population à ce sujet.