Parc Niokolo Koba Sénégal: les éléphants sont de retour

Au Sénégal, nombreux sont ceux qui n'arrivent toujours pas à y croire. Pourtant, le lieutenant Liang Dhiedhiou, garde du parc, ne se lasse pas de raconter ce qui lui est arrivé le 19 janvier dernier. Il a vu un éléphant, photo à l'appui. Un animal qui n'avait plus été observé localement depuis au moins 10 ans. "C'était trop énorme, je me suis dit 'C'est ça un éléphant ?' .. Ça fait trop plaisir", glisse-t-il. Une brigade se consacre désormais à leur observation et à leur protection.



Les braconniers, un fléau pour le parc



Comment l'éléphant a-t-il pu quasiment disparaître du Niokolo-Koba, et comment ceux restés dans le parc ont-ils pu se cacher tant d'années sans être vus ? Avec son équipe de gardiens, le lieutenant Dhiedhiou sillonne le parc en permanence, à la recherche de braconniers. "C'est à cause d'eux que la faune a considérablement baissé", regrette le jeune homme. Grand comme certains départements français, le parc du Niokolo-Koba pourrait bientôt accueillir de nouveaux éléphants grâce à l'aide d'une association.



Avec France Info