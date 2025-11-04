Parc des technologies numériques : la première phase livrée en mars 2026

Le Parc des technologies numériques (PTN) sera mis à la disposition du secteur privé local dès mars 2026. L’annonce a été faite lundi par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, lors d’une visite de travail sur le site. Ce projet d’envergure, qui s’étend sur 12,5 hectares pour sa première phase, constitue l’un des piliers du « New Deal Technologique » lancé par le gouvernement.



Le ministre a réaffirmé « l’engagement ferme du gouvernement à livrer la première phase de cette infrastructure clé » et a fixé « un objectif opérationnel clair : mettre le parc à la disposition du secteur privé numérique local dès mars 2026 », selon une note officielle transmise à l’APS. Accompagné des directeurs généraux de Senegal Connect Park et du Bureau opérationnel de coordination et de suivi (BOCS), Alioune Sall a acté le redémarrage officiel des travaux et exigé « un engagement ferme pour le respect des délais ».



Les maîtres d’œuvre et les partenaires techniques ont, de leur côté, confirmé leur adhésion au calendrier établi. Le BOCS assurera « un dispositif de suivi régulier et rigoureux de l’avancement des travaux » pour garantir la livraison dans les temps. Pour le ministre, « ce calendrier renforce la crédibilité du projet et offre une visibilité essentielle aux investisseurs et aux entrepreneurs ».



Conçu comme une cité numérique intégrée, le PTN abritera des infrastructures modernes couvrant toute la chaîne de valeur du numérique : formation, innovation, entrepreneuriat et industrie. Ce projet, présenté comme « le berceau de l’innovation numérique pour les prochaines années », vise à faire du Sénégal un leader régional de l’économie numérique en attirant les investissements et en soutenant les champions locaux.

