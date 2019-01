Parcelles Assainies: 10 Nigérians arrêtés par la police de Golf Sud

La brigade de recherches du commissariat de police de Golf Sud a arrêté dix (10) Nigérians et une Libérienne établis dans une maison sise à l’Unité 5 des Parcelles Assainies. Ils avaient comme "spécialité" de capturer des images obscènes sur les réseaux sociaux pour, ensuite, faire chanter les victimes en leur soutirant de d’argent.



Selon Les Echos, les malfrats, nés entre 1988 et 1990, ont été "vendus" par des voisins qui soupçonnaient leurs activités illicites présumées. Une perquisition menée dans leur lieu de résidence a permis de mettre la main sur un important arsenal (ordinateurs, téléphones…) qui a été remis à la Division de la cybercriminalité de la police aux fins d’exploitation.



Ils ont été présentés devant le parquet, vendredi, pour "faux et usage de faux au moyen de système informatique, collecte illicite de données à caractère personnel, fraude informatique, pédopornographie, faux en écritures privées de commerce et de banque".