Dakar : la brigade des stupéfiants démantèle un réseau international de trafic de drogue entre le Sénégal et la Gambie

À l’issue d’une opération d’infiltration et de perquisitions ciblées menée entre le 24 et le 25 juillet 2026 dans plusieurs quartiers de la capitale, la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a mis fin aux activités d’un réseau transfrontalier. Six suspects ont été interpellés et une importante quantité de stupéfiants a été saisie.



C'est un coup de filet majeur pour l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). Agissant sur la base d'un renseignement signalant les activités d'un fournisseur très actif dans les secteurs huppés de Ouakam, Ngor et Almadies, la BRS a déployé une stratégie d'infiltration pour remonter la filière.



Un agent sous couverture passe une première commande de 15 grammes de haschich. Le rendez-vous est fixé à l'entrée de la cité Mbackiyou Faye, à Ouakam. C'est là que les policiers cueillent la convoyeuse venue livrer la marchandise, avant d'interpeller dans la foulée le cerveau présumé du secteur, identifié sous le nom de M. F. Diallo (30 ans).



Une ramification du Point E jusqu'à Grand Dakar

Coincé par les enquêteurs, M. F. Diallo accepte de collaborer et oriente les limiers vers son fournisseur principal, un ressortissant gambien identifié comme O. Ba (31 ans). Un second piège est tendu au Point E, à proximité d'un établissement nocturne, où le fournisseur est arrêté à bord de son véhicule en possession de 100 grammes de haschich.



L'intervention prend une nouvelle tournure lorsque deux proches du suspect, venus aux nouvelles, attirent l'attention des forces de l'ordre. Leur comportement suspect conduit les agents vers une cache secondaire dissimulée dans une poubelle, contenant des doses de kush et des comprimés d'ecstasy.



La réserve cachée dans le restaurant

Le nœud du réseau est finalement mis au jour dans la soirée du 25 juillet. Les perquisitions menées au bar-restaurant Le Jardin, situé au Point E, permettent de découvrir le stock principal transporté depuis la Gambie. Le produit était dissimulé dans un sac à dos entreposé dans le magasin de l'établissement par un employé complice.



Au terme des deux jours d'opération à Ouakam, au Point E et à Grand Dakar, le bilan des saisies est conséquent : 232,3 grammes de haschich, 245,5 grammes de MDMA présumée en poudre, 617 pilules d'ecstasy, 13 sachets de kush, deux balances électroniques, du matériel de conditionnement, un véhicule, trois scooters et dix téléphones portables.



Au total, quatre Sénégalais dont une femme de ménage et deux Gambiens ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue exacte des ramifications de ce trafic entre Banjul et Dakar.